اللجنة القومية: فرغنا من إعداد تصور احتفال الذكرى الأولى للإمام الصادق المهدي





فرغت اللجنة القومية لتخليد ذكرى الإمام الصادق المهدي، من إعداد تصور للاحتفال لذكراه السنوية الأولى بشكل يتسق ودوره الوطني والإقليمي والعالمي.

و أجازت اللجنة في اجتماعها رقم (16) التصور النهائي، بأن تكون فعاليات الذكرى السنوية ممتدة في خمس محطات، تشمل الفترة من يوم الجمعة 26نوفمبر 2021، وحتى الأربعاء 26 يناير 2022.

وأشارت اللجنة في تصورها لذكرى الأمام بأن المحطات الخمس والتي تبدأ يوم 26 ديسمبر 2021 وتنتهي في 26يناير 2022 تشمل الذكرى السنوية للمهدي، وذكرى الاستقلال الأول وتحرير الخرطوم.

كما يصاحب هذه المحطات معرض كتاب ومعرض تشكيلي بقاعة الصداقة وندوة علمية عن التجديد الديني، وندوة علمية عن الإمام راعي الثورة والديمقراطية تقدم فيها أوراق علمية تبرز دوره في دعم الثورة السودانية، والحريات، وإصلاح الفترات الانتقالية، ودوره في مؤسسة حزب الأمة، وإصلاح العمل الحزبي في السودان، فضلا عن عيد ميلاده، وافتتاح حديقة ومكتبه الطفل، وغيره من الفعاليات.

باج نيوز