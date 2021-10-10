مؤتمر صحفي غدا بلجنة التفكيك لاعلان التجمع القانوني لحماية الثورة





دعت مجموعة من الأجسام القانونية وبعض القانونين المستقلين جميع جمهور المحامين لحضور المؤتمر الصحفي الهام الذي سيعقد عند الساعة الثالثة عصر غد الاثنين بمقر لجنة تفكيك نظام الثلاتثين من يونيو 1989

وقالت سكرتارية التجمع ان المؤتمر الصحفي سيخصص لاعلان التجمع القانوني لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي و تبيان أهداف وطريقة عمل التجمع، ورؤيته حول إصلاح المنظومة العدلية…

ووجهت الدعوة لكل الأجهزة الصحفية والإعلامية الرسمية والعالمية والقانونيين. ويشار ان هذه الاجسام القانونية عقدت لقاء بلجنة التفكيك يوم الاربعاء الماضي تمخض عنه هذا التجمع القانوني لحماية الثورة. .

سونا