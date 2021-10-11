طالبوا بإلغاء القرار .. الشيوعي: تعيين حاكم دارفور مخالف للوثيقة





طالب الحزب الشيوعي بإلغاء قرار تعيين مناوي حاكماً على إقليم دارفور إلى حين صدور قرار مشروع قانون حكام الأقاليم، وضرورة مشاركة أصحاب المصلحة في معسكرات النازحين واللاجئين، سيما أنه جاء قبل إصدار مشروع قانون حكام الأقاليم.

وقال الناطق الرسمي للحزب فتحي الفضل في تصريح خص به (الحراك) إنهم ضد تعيين حكام أقاليم في هذه الفترة، وأن تعيين حاكم عام لكلٍ من دارفور النيل الأزرق قبل مؤتمر الحكم المحلي مخالف لروح الوثيقة الدستورية، وأن أي محاولة لتعيين حاكم أو وال في هذه الفترة في ظل الانعطاف الحاد للثورة وبعيداً عن أهدافها سيكون محسوباً على القوى المعادية للثورة.

الخرطوم: محجوب عيسى

صحيفة الحراك السياسي