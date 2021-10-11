دخول ابنة الداعية “محمد هاشم الحكيم” في غيبوبة ورفض 6 مستشفيات بالخرطوم استقبالها





تدهورت الحالة الصحية لكريمة الداعية الاسلامي محمد هاشم الحكيم،(حسناء)، من جديد وفق ما أعلن والدها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الاثنين، كاشفاً عن دخولها في غيبوبة ورفض 6 مستشفيات بالخرطوم استقبالها.

وقال “الحكيم” في تغريدة “قبل قليل” (وعادت معالم المحبة بالابتلاء، حسناء في كوما، بعد رفض 6 مشافي استقبالها بسبب نقص الاكسجين، الآن بمستشفى امبريال من جديد).

وكانت “حسناء” الحافظة لكتاب الله، قد خضعت لإجراء عمليتين جراحيتين في الرأس لشفط مياه متجمعة، اجريت الأخيرة بالعاصمة المصرية القاهرة.

الخرطوم (كوش نيوز)