بالصور.. الشاعرة السودانية “روضة الحاج” تخطف الأضواء بمعرض الرياض للكتاب واقبال واسع من السعوديات





خطفت الشاعرة السودانية “روضة الحاج” الأضواء بمعرض الرياض للكتاب الدولي، عقب الاقبال الواسع على كتابها وتمجيد أشعارها من قبل السعوديات.

وشهد معرض الرياض الدولي للكتاب، إقبالا واسعا من السعوديات، احتفاءً بالشاعرة السودانية د. روضة الحاج، لدى توقيع ‏مختاراتها (قلبي على نون النساء).

و خصصت دار رشم اكثر من ثلاث ساعات لحفل توقيع مختارات الأستاذة روضة الحاج (قلبي على نون النساء)، وقد شهدت جلسة التوقيع تزاحماً كبيراً من القارئات، للحصول على توقيع الأستاذة والتقاط الصور التذكارية معها.

وشاركت “الحاج” في ليلة ممميزة من ليالي المعرض تألقت فيها، في أمسية شاركها فيها الشاعران الكبيران عبد الله الصيخان ومحمد جبر الحربي، و لم تكن القاعة رغم سعتها الكبيرة كافية لاستيعاب الجمهور الذي ملأ حتى اطرافها، وفق ما جاء على صفحتها الرسمية.

الخرطوم (كوش نيوز)