صراع ناعم في عمومية اتحاد كرة القدم .. ميرفت حسين لمواصلة (النهضة) ومنى بشرى لأجل (التغيير)..!





بدأت انتخابات الاتحاد العام لكرة القدم والتي ستُقام في الثالث عشر من الشهر المقبل، تأخذ محنىً جدياً رغم انتظار الطعون التى ستقدم، وتبدو قائمة الحسناوات اللاتي سيتنافسن على نيل الثقة في الجلوس على مقعد أمانة المرأة بالاتحاد العام لكرة القدم مليئة بالزميلات اللاتي يعملن في الإعلام والصحف والقنوات الفضائية المحلية والعالمية، وهذا الصراع الناعم قد انتقل إلى كرة القدم بعد أن بدأت كرة القدم النسائية تطفو على السطح منذ عامين, ونجح الدوري في الظهور مجدداً بعد غياب.

ميرفت وناهد.. صراع الخبرة

هذا وتقدّمت الزميلتان ميرفت حسين عضو الاتحاد العام لكرة القدم ورئيس امانة المرأة الحالية, وناهد بشير بترشيحاتهما، وسردت ميرفت إنجازاتها التي حققتها خلال الدورة الحالية للاتحاد العام لكرة القدم قبل شهر من نهايتها، وأظهرت سعادة كبيرة بما تحقّق من إنجازات كبيرة، ومن بين قيام دوري كرة القدم النسائي والمشاركة الأولى باسم السودان لأول منتخب نسائي في البطولات الخارجية.

وتقدّمت الزميلة الصحفية ناهد بشير الباقر أيضاً وبشكل مستقل بعيداً عن أيِّ قائمة، وأعلنت رغبتها في تقديم تجربة مختلفة، وتملك ميرفت خبرات وافرة، وتُحظى بتقدير كبير، كما تجد ناهد دعماً مقدراً أيضاً، باعتبارها تعرف الوسط الرياضي والاتحاد العام لكرة القدم, لأنها نافست في الانتخابات الماضية, زميلتها ميرفت حسين وكان التنافس قوياً شرساً وناعماً, والفارق بينهما صوت وصوتان ووجدت المنافسة الاحترام والتقدير.

منال البشرى (التغيير) للمفاهيم

أعلنت مرشّحة مقعد المرأة بمجموعة التغيير لانتخابات اتحاد كرة القدم منال علي البشرى، عن رغبتها في السير على ذات طريق النجاح خلال المرحلة المقبلة، وقالت منال في تصريحاتٍ خاصة لـ”التغيير” الناطق باسم المجموعة، إنّها استفادت من التجربة الأولى بشكلٍ كبير، عندما ترشّحت في انتخابات اتحاد كرة القدم، ولم يحالفها التوفيق، وأضافت: بالتأكيد هذه التجربة أفادتني كثيراً، وعلّمتني درسًا، وبالتالي أخوض الانتخابات المُقبلة بعد مُراجعة كاملة لكلّ السلبيات والوقوف كثيرًا عندها، وأشارت منال في سياق حديثها للصحيفة إلى أنّها تستهدف المُضِي قُدُمًا في طريق النجاح نحو الأفضل وتطوير كرة القدم النسائية وتقديم تجربة مغايرة تمامًا، وأكملت “أعتقد أنّ كرة القدم النسائية وجدت حظّها في الدورة السابقة للاتحاد، دون شك لن نتوقف عن هذه النقطة، وسنعمل على تطويرها أكثر والتقدُّم إلى الأمام، وأكّدت منال ثقتها الكبيرة في مجموعتها “التغيير” واكتساحها للانتخابات المرتقبة، وأضافت “واثقون من أنفسنا، لأنّنا نقف خلف قاعدة كبيرة تساند التغيير وترغب في تقديمنا من أجل تغيير حقيقي على المستوى الرياضي، ونأمل أنّ نكون عند حُسن الظن بها وأن نتمكّن من الفوز بإذن الله”، وأكملت: أعتقد أنّ البرنامج الذي وضعته مجموعة التغيير طموح ويُلبِّي رغبات جميع القواعد.

سلمى ونجلاء.. مغامرة

وترشحت أيضاً إلى شغل مقعد المرأة بالاتحاد العام لكرة القدم الثنائي, الإعلاميتان سلمى سيد ونجلاء نورين وهما يتسلحان بروح المنافسة الرياضية العالية ان كتب لهما المشاركة في غمار العملية الانتخابية القادمة.

الخرطوم: معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة