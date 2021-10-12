ترك: الهدف من إغلاق ميناء بورتسودان إيقاف إيرادات الحكومة





مع مواصلة إغلاقه لليوم الـ26 على التوالي، رغم المساعي الحكومية لإعادة تشغيله.

أعلن رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا محمد الأمين ترك، إنّ إغلاق ميناء بورتسودان يأتي بهدف وقف إيرادات الحكومة.

وأوضح ترك بحسب تصريحاتٍ لوكالة الشرق، الثلاثاء، أنّ تعاطي الحكومة السودانية مع الأزمة، يدفع مكوّنات الشرق للاتّجاه إلى تقرير المصير، في ظلّ تجاهل الحكومة الحالية لمطالبهم.

ومنذ السابع عشر من سبتمبر المنصرم، أغلق محتجون الطريق القومي بين بورتسودان والخرطوم، ما سّب أزمة حادة في السلع الاستراتيجية، أبرزها القمح والسكر والمحروقات.

ويحتج المجلس القبلي على “مسار الشرق” ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، إذ يشتكي من تهميش مناطق الشرق، ويطالب بإلغاء المسار وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.

باج نيوز