خطاب للبرهان في أكاديمية نميري العسكريّة وصدور تعليمات بحظر مسؤولين عن السفر





يخاطب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، صباح الاربعاء، ضباط القوات المسلحة في أكاديمية نميري العسكرية العليا.

ووفقاً لمصادر صحفيّة فإن اللقاء يأتي في سياق لقاءات تنويرية مكثفة تقوم بها قيادة القوات المسلحة لضباط وصف وجنود مختلف الوحدات، وسيصحب البرهان في مخاطبة رئيس هيئة الأركان وهيئة قيادة الجيش.

وفي سياق آخر نقلت قناة (الجزيرة) عن مصدر أمني، توجيه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لجهاز المخابرات العامة بمنع سفر مسؤولين حكوميين إلى الخارج.

وشمل الحظر وفق القناة، عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان وأعضاء بارزين في لجنة تفكيك النظام

الخرطوم: (كوش نيوز)