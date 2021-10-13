منتخب السيدات يعود للتدريبات بمعسكر مغلق





واصل منتخب السيدات لكرة القدم في التحضيرات والتدريبات عصراً على ملعب الأكاديمية بالخرطوم, وسط اهتمام من الاتحاد العام لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية وأمينة المرأة بالاتحاد ميرفت حسين والجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني فاروق جبرة والمدرب العام سلمى الماجدي, هذا وينخرط في معسكر مقفول اليوم الأربعاء، تأهُّباً لمواجهة الجزائر بالتصفيات الأفريقية.

صحيفة الصيحة