الأمين العام لجهاز تنظيم العاملين بالخارج: نسعى لتأسيس مفوضية للمهاجرين





كشف الأمين العام لجهاز تنظيم العاملين بالخارج مكين حامد تيراب عن سعي الجهاز لتأسيس مفوضية المهاجرين ، وراهن على ان المفوضية ستكون ذات قيمة حقيقية للمشاركة في بناء الدولة السودانية ، وقال مكين لدى مخاطبته حفل توقيع مذكرات تفاهم بين حكومة ولاية الجزيرة ومنظومة الصناعات الدفاعية لإنشاء أبراج سكنية لمغتربي الولاية بودمدني أمس: نطالب الحكومة المركزية بسن التشريعات والقوانين حتى تسهم في بناء مفوضية قوية خاصة بالمهاجرين، وأشار الى ان جهاز تنظيم العاملين بالخارج لديه علاقة قديمة مع منظومة الصناعات الدفاعية، وأردف: تلك العلاقة شهدت بعض الاخفاقات والشوائب خلال العهد المباد ولكننا استطعنا مؤخرًا حلحلة الكثير من القضايا المتعلقة بالمهاجرين خاصة في جوانب الاسكان والاستثمار ، ولفت الى أن الجهاز يهدف ليكون للمهاجرين القدح المعلى في تنمية البلاد ، وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً كبيراً في استقطاب قدرات أبناء الوطن بدول المهجر.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة