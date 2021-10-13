الرئيس المصري السيسي يكرم مفرح بوسام الجمهورية





تقيم وزراة الأوقاف بجمهورية مصر العربية احتفالات المولد النبوي الشريف ودرجت الوزارة سنويا ان تكرم شخصية بارزة عملت على تعزيز الإسلام الوسطى المستنير في أي من بلدان العالم الإسلامي. وستكرم هذا العام الأستاذ نصرالدين مفرح أحمد وزير الشؤون الدينية والأوقاف لجهوده في نشر الفكر الوسطى المستنير وتفكيك خطاب التطرف وسيكرمه السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يوم الأحد السابع عشر من اكتوبر الجاري العاشرة صباحاً بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة خلال احتفالات وزارة الأوقاف المصرية بالمولد النبوي الشريف. ويعتبر هذا التكريم من دواعي الفخر والسرور والاعتزاز الذي يعد تكريماً للسودان وشعبه ولحكومة الفترة الانتقالية .

الجدير بالذكر بأن الوزير مفرح ساهم في ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال وعمل على مناهضة الغلو التطرف وتجفيف منابع الإرهاب وعزز من ترسيخ مبدأ التسامح والمحبة بين افراد المجتمع وعمل على نشر ثقافة السلام وازالة آثار الحرب كما عمل على نبذ خطاب الكراهية وشارك في العديد من مؤتمرات الحريات الدينية دوليا وإقليميا ومحليا لعكس وجه سودان ما بعد الثورة . كما ساهم في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد ٢٧ عاما وساهم في رفع اسم السودان من قائمة الدول المقلقة في الحريات الدينية بعد ٢٣ عاما .

سونا