لجنة المعلمين: قبول مكافأة حميدتي خيانة لدمّ الشهيد أحمد الخير





اعتبرت عضو لجنة المعلمين التسييرية قمرية عمر، قبول المعلمين مكافأة حميدتي خيانة لدمّ الشهيد أحمد الخير ودمّ شهداء فضّ الاعتصام الذين ضحوا بشبابهم الغضّ.

ووصف قمرية عمر الخطوة بأنّها تاريخ سئ للمعلّم إلى يوم الدين، في وقتٍ كشف السكرتير الإعلامي لنقابة المعلمين الياس باسيل عن رفض النقابة استلام المكافأة أو تبني الموضوع.

وقال باسيل بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الأربعاء، جاؤا للنقابة ورفضنا التعامل معهم لجهة أنّ لدينا تحفّظات حول الشخصية وما يحوم حولها من شبهات، ولكن لا نستطيع أنّ نقف ضدّ مصلحة المعلمين لجهة أنّ هذه الأموال أموال الشعب.

وأضاف” نحنا كلجان ثورية لدينا موقف ثوري ومبدأ حول الموضوع”.

باج نيوز