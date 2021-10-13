المحكمة العليا تبطل قرارات لجنة التمكين وتعيد سفراء للخدمة





قررت المحكمة العليا إعادة (21) وكيلا من وكلاء النيابة العامة إلى العمل، إضافة إلى (15) سفيراً من أصل (32) تقدموا باستئناف ضد قرارات اللجنة بحسب (التغيير الإلكترونية). وكانت المحكمة نفسها أصدرت الأسبوع الماضي قرارات بإعادة قضاة لوظائفهم التي فصلوا منها بقرارات من لجنة التفكيك.

وسبق لدائرة الطعون بالمحكمة العليا أن أصدرت في الخامس من الشهر الحالي (11) قراراً بإعادة قضاة لوظائفهم التي فُصلوا منها في وقت سابق بموجب قرارات صادرة عن “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال”، ويتعلق الأمر بقضاة ومستشارين ووكلاء نيابة وموظفين في مؤسسات حكومية؛ أبرزها السلطة القضائية، ووزارتا العدل والنفط، والصندوق القومي للتأمينات الاجتماعي والمعاشات وغيرها.

صحيفة اليوم التالي