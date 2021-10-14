المئات من ضباط الجيش يحتجون لدى “البرهان” بما وصفوه بـ(الهجوم الممنهج)





احتج نحو 400 ضابط بكلية نميري العسكرية لدى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان مما وصفوه بـ(الهجوم الممنهج)، عليهم بأجندة أجنبية على القوات المسلحة والأجهزة النظامية.

وقالت مصادر وفق (السوداني)، إن البرهان طالب الضباط بعدم الالتفات للهجوم، وإن القوات المسلحة تتمسك بالمحافظة على سلامة البلاد والعباد.

وبحسب المصادر، فان الاجتماع ضم عبد الفتاح البرهان وضابطاً برتب المقدم والعقيد بحضور السيد رئيس الأركان ونوابه وقادة القوات الرئيسية وقادة الوحدات بالخرطوم.

الخرطوم (كوش نيوز)