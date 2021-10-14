حمدوك : الموسم الصيفي يتجه لأن يكون تاريخياً انتاجا وانتاجيه





كتب د عبدالله حمدوك فى صفحته فى الفيس بوك

اطمأننتُ ومجلس الوزراء على سير الموسم الصيفي الذي يتجه لأن يكون تاريخياً من حيث الإنتاج والإنتاجية، ووقفنا على التحضير الجيد للموسم الزراعي الشتوي. لقد قمنا بزراعة حوالي 54 مليون فدان بكل البلاد، منها ما يزيد على مليون ونصف فدان من القطن تدشيناً لتوجه الحكومة الاستراتيجي للعودة لسوق القطن العالمي بعد غياب لفترة طويلة نتيجة للسياسات الاقتصادية الاستهلاكية المختلة.

وذكر إن ما تحقق بالقطاع الزراعي حتى الآن هو نتيجة مباشرة لحزمة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في الاقتصاد الكلي من ترشيد للدعم في الوقود ودعم مدخلات الانتاج، ولم تأتِ بالصدفة، بل ويمكن أن يتكرر هذا الإنجاز ببقية القطاعات بالبلاد بمعالجة الأزمة السياسية التي تواجهنا وتقديم المصلحة الوطنية على ما سواها.

واشار الى انه قبل انجاز الإصلاحات الاقتصادية، كانت حركة سعر الصرف تحدث لأبسط الأسباب، ولكن الآن ورغم ما تمر به بلادنا الحبيبة خلال الأسابيع القليلة الماضية بمختلف الولايات والأزمة السياسية، فإن المؤشرات الكلية ما تزال مستقرة، وهذا يدل أن الإصلاحات لم يعُد من السهل التأثير عليها.

واضاف أيضاً وقفنا على التحضير للموسم الشتوي، والذي سنقوم فيه بتشجيع زراعة أكثر من 880 ألف فدان قمح لضمان الأمن الغذائي لشعبنا مع بعض المحاصيل الأخرى، واتفقنا خلال الاجتماع على الإسراع في تحديد السعر التركيزي لجوال القمح بما يُحفِّز المزارعين، وذلك بالتشاور مع المزارعين وتنظيماتهم.

وقال إن كل هذه الإنجازات التي نراها الآن والتي نحن بصدد أن نعيشها في القطاع الزراعي هي نتاج مباشر لتضافر الجهود بين العديد من مؤسسات الدولة والمزارعين والشركاء، بما يؤكد أننا نستطيع وبالعمل المشترك وإعلاء مصلحة شعبنا الكريم وتعميق المشتركات بيننا أن نصنع المعجزات لمواطناتنا ومواطنينا.

سونا