مجلس البجا: لا حوار قبل إلغاء المسار





أكد وكيل نظارة الهدندوة الناظر حامد علي أونور أن المجلس الأعلى لتنسيقية البجا والعموديات المستقلة لا مانع لديه بشأن تسرب السفن والمستوردين إلى الموانئ المصرية، وقطع بأنهم لن يوافقوا على الدخول في أي حوار إلا بعد إلغاء مسار شرق السودان.

وقال أونور لـ(اليوم التالي) أمس: (لم ولن نطلب من أي جهة التدخل بعد لجوء المستوردين إلى الموانئ المصرية) وأضاف: (نحن نعرف أن مواطن الإقليم هو المتضرر لكن للشرق قضية).

وكشف أونور لـ(اليوم التالي) تفاصيل الاتفاق بين التنسيقية وبين وفد البعثة السياسية للأمم المتحدة (يونتامس) وقال: (أكدنا لهم أن مجلس البجا لن يوافق على الحوار إلا بشرط إلغاء مسار الشرق)، وجدد أونور جاهزية التنسيقية للتفاوض مع أي طرف دون استثناء في حال الاستجابة إلى مطالبهم وإلغاء مسار الشرق.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي