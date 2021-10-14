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بالصور.. الناظر “تِرك” يستقبل مبعوثة الأمم المتحدة في الهواء الطلق وسط طبيعة خلابة تلفت أنظار رواد التواصل

2021/10/14
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ترك الامم

لفت استقبال رئيس المجلس الاعلي  لنظارات البجا الناظر “تِرك” لممثلة بعثة الامم المتحدة استفاني كوري والوفد المرافق،  في الهواء الطلق وسط طبيعة خلابة بمدينة سنكات، أنظار رواد التواصل.

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وعلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على بساطة اللقاء في الهواء الطلق في حالة نادرة للقاءات المسؤولين وزعماء القبائل في السودان.

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وكانت ممثلة بعثة الامم المتحدة قد أجرت زيارة  لولاية البحر الاحمر، يوم أمس تمتد لثلاثة ايام  للاستماع الى وجهات النظر المختلفة، حول أزمة الشرق ومقترحات الحلول.

الخرطوم (كوش نيوز)

 

2021/10/14
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