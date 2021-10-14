بالصور.. الناظر “تِرك” يستقبل مبعوثة الأمم المتحدة في الهواء الطلق وسط طبيعة خلابة تلفت أنظار رواد التواصل





لفت استقبال رئيس المجلس الاعلي لنظارات البجا الناظر “تِرك” لممثلة بعثة الامم المتحدة استفاني كوري والوفد المرافق، في الهواء الطلق وسط طبيعة خلابة بمدينة سنكات، أنظار رواد التواصل.

وعلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على بساطة اللقاء في الهواء الطلق في حالة نادرة للقاءات المسؤولين وزعماء القبائل في السودان.

وكانت ممثلة بعثة الامم المتحدة قد أجرت زيارة لولاية البحر الاحمر، يوم أمس تمتد لثلاثة ايام للاستماع الى وجهات النظر المختلفة، حول أزمة الشرق ومقترحات الحلول.

الخرطوم (كوش نيوز)