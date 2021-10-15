سياسية

الحرية و التغيير : والي الجزيرة وجه بمنع البصات من السفر إلى الخرطوم غداً

2021/10/15
1
قحت
قحت

كشفت مجموعة الإصلاح بقوى الحرية و التغيير عن توجيه والي ولاية الجزيرة بمنع البصات السفرية من السفر إلى الخرطوم غداً “السبت”.

و قالت المجموعة في بيان : “لقد ظللنا في قوى الحرية والتغيير نتابع توجيهات والي ولاية الجزيرة لغرفة البصات السفرية بمنع البصات السفرية من السفر إلى الخرطوم يوم السبت القادم”.

و حذرت المجموعة الوالي من التدخل في الشأن السياسي و قالت “إزاء ذلك نحذر الوالي أشد تحذير من مغبة التدخل في الشأن السياسي، وعرقلة المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية”.

باج نيوز

2021/10/15
1


تعليق واحد

  1. دا ما بحلك يا والي الغفلة …
    انا اصلوا ايام وانتهن ..
    عايد عايد يا بشير
    نحن معاك للتطهير

    هههههههه
    اليس الصبح بقريب

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *