سياسية
الحرية و التغيير : والي الجزيرة وجه بمنع البصات من السفر إلى الخرطوم غداً
كشفت مجموعة الإصلاح بقوى الحرية و التغيير عن توجيه والي ولاية الجزيرة بمنع البصات السفرية من السفر إلى الخرطوم غداً “السبت”.
و قالت المجموعة في بيان : “لقد ظللنا في قوى الحرية والتغيير نتابع توجيهات والي ولاية الجزيرة لغرفة البصات السفرية بمنع البصات السفرية من السفر إلى الخرطوم يوم السبت القادم”.
و حذرت المجموعة الوالي من التدخل في الشأن السياسي و قالت “إزاء ذلك نحذر الوالي أشد تحذير من مغبة التدخل في الشأن السياسي، وعرقلة المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية”.
باج نيوز
تعليق واحد
دا ما بحلك يا والي الغفلة …
انا اصلوا ايام وانتهن ..
عايد عايد يا بشير
نحن معاك للتطهير
هههههههه
اليس الصبح بقريب