الحرية و التغيير : والي الجزيرة وجه بمنع البصات من السفر إلى الخرطوم غداً





كشفت مجموعة الإصلاح بقوى الحرية و التغيير عن توجيه والي ولاية الجزيرة بمنع البصات السفرية من السفر إلى الخرطوم غداً “السبت”.

و قالت المجموعة في بيان : “لقد ظللنا في قوى الحرية والتغيير نتابع توجيهات والي ولاية الجزيرة لغرفة البصات السفرية بمنع البصات السفرية من السفر إلى الخرطوم يوم السبت القادم”.

و حذرت المجموعة الوالي من التدخل في الشأن السياسي و قالت “إزاء ذلك نحذر الوالي أشد تحذير من مغبة التدخل في الشأن السياسي، وعرقلة المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية”.

باج نيوز