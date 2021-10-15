اتفاق بين وزارة التجارة و حكومة الشمالية حول تجارة الحدود مع مصر و ليبيا





وقعت حكومة الولاية الشمالية اتفاق مع وزارة التجارة و التموين لتجارة الحدود بين الولاية و دولتي مصر و ليبيا.

و بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا” فقد تم الاتفاق بحضور وزير التجارة ؛ علي جدو و مدير عام وزارة المالية و القوى العاملة بالولاية الشمالية ؛ حافظ عوض الكريم.

و قال مفوض مفوضية الاستثمار بالولاية الشمالية ؛ بشرى الطيب، إن الاتفاق جاء نتيجة جهود بذلتها حكومة الولاية لتفعيل تجارة الحدود إيمانا بأهمية هذه العملية في انسياب السلع الاستراتيجية و؛الضرورية و توفيرها لمواطن الولاية بجانب تفعيل حركة التبادل التجاري ، مبيناً أن ذلك يوفر لمواطن الولاية فرص للعمل عطفاً على خلق حراك اقتصادي و تجاري للمعابر الحدودية خاصة معبري أشكيت و أرقين.

و أبان أن الولاية استعدت للخطوة بتحديد قوائم للمواد التي سيتم تصديرها و استيرادها و وضع ضوابط لعمليات التبادل التجاري مع مصر و ليبيا مشيراً إلى أن عمليات التبادل التجاري بين الولاية و الدولتين قد توقفت لسنوات طويلة.

فيما شدد وزير التجارة ووالتموين ط؛ علي جدو على ضرورة تفعيل إدارة و مكتب التجارة في الولاية ليقوم بدوره كاملاً بما يستوعب و يغطي العمل الكبير ، و وجه برفد الولاية بقوة من مباحث التموين لتعمل على مراقبة حركة التجارة في الولاية.

و في وقت سابق وجه علي جدو بتأمين احتياجات البلاد المستوردة عبر مينائي العين السخنة و الإسكندرية المصريين و ميناء بنغازي الليبي و ميناء مصوع الإريتري بنظام العبور ، و أشار إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات مع ولايتي شمال و غرب دارفور لتسورد بضائع عبر مليط و تشاد .

باج نيوز