حمدوك يرفض طلبا للبرهان وحميدتي بحل الحكومة الانتقالية





رفض رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك طلبا من رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان ونائبه الفريق أول حميدتي، بحل الحكومة الانتقالية، المكونة من قوى الحرية والتغيير وتعيين حكومة جديدة بدلا عنها.

وعقد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي” اجتماعا أمس الخميس مع حمدوك لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد.

وأكدت مصادر متعددة أن رئيس مجلس السيادة ونائبه طلبا من حمدوك حل حكومته واستبدالها بحكومة أخرى تضم جماعات السياسية تخطط لمظاهرات غدا السبت.

إلى ذلك، طلب البرهان تجميد نشاط لجنة إزالة التمكين التي صارت مناوئة. وفقا للمصادر، رفض حمدوك هذه المطالب، مذكرا أن قوى الحرية والتغيير قد اختارته لقيادة حكومتها وتنفيذ الانتقال الديمقراطي في السودان.

وتخطط مجموعة منشقة من الحرية والتغيير لمظاهرات غدا للمطالبة بالعودة “لمنصة التأسيس وتوسيع قاعدة المساعدة في الحكومة الانتقالية.

السوداني