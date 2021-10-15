البرهان يذرف الدموع ويجهش بالبكاء ولم يتمكن من إكمال خطابه





حصلت (السوداني) على تفاصيل جديدة حول خطاب رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمام كبار ضباط الجيش بأكاديمية نميري العسكرية العليا.

وقالت مصادر مطلعة، إن رئيس مجلس السيادة لم يتمكن من إكمال خطابه وأجهش بالبكاء، بعد أن قُوبل خطابه بحماسٍ شديدٍ من قِبل الضباط الذين طالبوه بإجراء إصلاحات عاجلة لوقف تدهور الأوضاع بالبلاد.

وطبقاً لمصادر، فإن عددا من الضباط احتجوا على ما أسموه بالهجمة الممنهجة ذات الأجندة الأجنبية التي تستهدف الجيش وقياداته وكامل المنظومة الأمنية.

والأربعاء، أكد البرهان في خطابه أمام ضباط كلية القادة والأركان بأكاديمية نميري، حرصه على إحداث توافق وطني عريض في البلاد وتوسيع قاعدة المشاركة لكل القوى الوطنية الثورية باستثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وشدد البرهان، على أن الجيش هو صمام أمان الوطن، مؤكداً حمايته للثورة والانتقال والمنظومة الأمنية والوصول بالبلاد لانتخابات حُرة ونزيهة.

الخرطوم: السوداني