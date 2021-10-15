“حسين خوجلي” معلقاً على خطاب حمدوك: (الرايق كسّار الدقايق)





تحت عنوان “وخزة” كتب الاستاذ حسين خوجلي، على صفحته بفيسبوك، معلقاً على خطاب رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، الذي ألقاه اليوم الجمعة قائلاً:

قال د. حمدوك الليلة كل شئ ولم يقل شيئاً، وكعادته دفن مبادرةً جديدة فوق قبر مبادرة سلفت لم ينزع اعواد سرادقها بعد.. لقد استحق الرجل عن جدارة لقب ( الرايق كسّار الدقايق).

كان كل الأشياء والشخوص حضور في خطاب الجمعة الحزينة، إلا الخبز الحافي والخير المحض والخيال الخلاق.. قوموا لمواكبكم.

فالمجد للآلاف تهدر في الشوارع كالسيول

يدقُ زاحفها قلاع الكبت والظلم الطويل

الخرطوم (كوش نيوز)