والي الخرطوم: مجموعة مسلحة تمنع أفراد من الشرطة والاستخبارات من أداء عملهم في وضع الحواجز التأمينية





قامت مجموعة مسلحة، باعاقة عمل قوات من الشرطة والاستخبارات، ومنعتهم من مواصلة عملهم في وضع الحواجز التأمينية في وسط الخرطوم.

وقال والي ولاية الخرطوم أيمن خالد، ان لجنة شؤون أمن الولاية وفي اطار عملها لتأمين الولاية والمواقع الدستورية والسيادية، قامت بإغلاق بعض الطرق المؤدية الى تلك المواقع السيادية في وسط الخرطوم، من اجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك الارواح الشيء المعمول به في كل المواكب السابقة.

وأضاف الوالي في بيان له: “تفاجأ أفراد التأمين من قوات الشرطة والاستخبارات واثناء قيامهم بواجبهم بمجموعة تدعي الإنتماء للحركات المسلحة وبمجموعة من السيارات قامت بإعاقتهم ومنعهم من مواصلة عملهم وازالة الحواجز التأمينية”.

ومضى الوالي في القول: “عليه دعوت لإجتماع عاجل للجنة أمن الولاية يلتئم بعد قليل لمناقشة هذه التطورات”.

صحيفة السوداني