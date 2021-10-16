سياسية
والي الخرطوم: مجموعة مسلحة تمنع أفراد من الشرطة والاستخبارات من أداء عملهم في وضع الحواجز التأمينية
قامت مجموعة مسلحة، باعاقة عمل قوات من الشرطة والاستخبارات، ومنعتهم من مواصلة عملهم في وضع الحواجز التأمينية في وسط الخرطوم.
وقال والي ولاية الخرطوم أيمن خالد، ان لجنة شؤون أمن الولاية وفي اطار عملها لتأمين الولاية والمواقع الدستورية والسيادية، قامت بإغلاق بعض الطرق المؤدية الى تلك المواقع السيادية في وسط الخرطوم، من اجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك الارواح الشيء المعمول به في كل المواكب السابقة.
وأضاف الوالي في بيان له: “تفاجأ أفراد التأمين من قوات الشرطة والاستخبارات واثناء قيامهم بواجبهم بمجموعة تدعي الإنتماء للحركات المسلحة وبمجموعة من السيارات قامت بإعاقتهم ومنعهم من مواصلة عملهم وازالة الحواجز التأمينية”.
ومضى الوالي في القول: “عليه دعوت لإجتماع عاجل للجنة أمن الولاية يلتئم بعد قليل لمناقشة هذه التطورات”.
صحيفة السوداني
3 تعليقات
النى برجع للنار ,اول حاجه مفروض تلغى كل ما يسمى بالحركات المسلحه ,كانوا معارضين البشير والان البشير خارج السلطه الهارى سمهم شنو ,كان ناس عندهم موضوع مفروض يسلموا اسلحتهم للجيش ويشوف ليهم شغله يشتغلوها .
خطاب حمدوك الذي اعلن فيه انحيازه لعصابة الاربعة مقرؤا مع بيان والي السجم ده تأكد أن هناك شيئا يجري تدبيره من جهة ما؟؟؟ معقول قوة استخبارات ما بتعرف تستعين بمنو لحماية الدولة من قوات مسلحة غير نظامية كما ورد في بيانه …ربنا يحفظ السودان من ساسة هواة
الجحر امتلأ عليك بالزيت الحار يا والي الغفلة ..
عايد عايد يا بشير ..
سير سير يا بشير ..