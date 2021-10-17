شاهد بالفيديو: مبارك اردول “السودان ده ماحق زول ولابد من توسيع دائرة المشاركة”





خلال لقاء أجري معه على قناة سودانية 24 ذكر مبارك اردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية أن هنالك أشخاص يتقلدون عدد من المناصب في جهات عديدة والتي فضل عدم ذكر أسمائهم حيث قال لايمكن أن يفصح عن الأسماء حتي لا يقوم بتعبئة ذهن المواطن بتلك المعلومات بل تترك له الفرصة في المشاركة لكي يصبح جزء من النقاش المدار.

وبحسب متابعات محررة ( كوش نيوز) فقد طالب اردول خلال حديثه بضرورة توسيع دائرة المشاركة السياسية والاجتماعية في البلاد وإتاحة الفرصة للآخرين، مشيرا إلي أن هنالك أفراد غير موجودون في الساحة الأن ويحب إتاحة الفرصة لهم حيث قال “السودان دي ماحق زول “.

نصرة عبدالله

الخرطوم :(كوش نيوز)