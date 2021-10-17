البجا يوافقون على تمرير شحنات القمح والدواء إلى الخرطوم





وافق المجلس الأعلى لنظارات البجا، على السماح بتمرير شحنات قمح المعونة الأمريكية والأدوية المحتجزة بالموانئ إلى الخرطوم وولايات البلاد.

جاء ذلك خلال مذكرة تفاهم وقع عليها رئيس المجلس، سيد محمد الأمين ترك، مع رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل، بمدينة بورتسودان أمس.

ونص الاتفاق على استمرار الاعتصام السلمي في الموانئ والطرق إلى أن تستجيب الحكومة إلى إلغاء مسار الشرق، مع استثناء الأدوية البشرية والبيطرية من الحظر، والقمح الوارد من المعونة الأمريكية ومنظمة الغذاء العالمي، ومستوردات المنظمات الأممية من المعونات الإنسانية مثل (اليونسيف) الموجهة إلى إنقاذ الأطفال السودانيين والمحتاجين، وأي واردات إنسانية إخرى من معدات وإمدادات طبية.

كما اتفق الطرفان على استمرار الاعتصام السلمي في الموانئ والطرق إلى أن تستجيب الحكومة إلى إلغاء مسار الشرق.

صحيفة السوداني