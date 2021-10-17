برمة : ندعو الجهات المختلفة للتصدي إلى ما يهدد المرحلة





قال رئيس الآلية الوطنية لمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حول الانتقال الديمقراطي اللواء فضل الله برمة ناصر, إن خارطة الطريق بشأن الوضع السياسي الراهن التي قدمها رئيس الوزراء في (10) محاور هي المخرج من الأزمة الحالية.

وشدد برمة في تصريح لـ(الصيحة) على أنه لا بد من العمل بها مدنيين وعسكريين والالتفاف حولها، ونوه بأن مبادرة رئيس الوزراء جاءت لتوحيد الرؤية وتجاوز كل الخلافات الحالية, وأشار إلى أنّ المبادرة تسير بطريقة جيدة جداً، وأردف “لكن الظروف تقف الآن أمام الآلية”, وكشف عن استعجالهم في اتّخاذ بعض الخطوات لحل الأزمة الحالية, وأكد برمة أنّ ما جاء في خطاب رئيس الوزراء يمثل دراسة حقيقية للوضع الحالي، وقال “لا بد أن تُحل الإشكالات بتعاون كامل”. وطالب الجهات المُختلفة بتجاوز ما وصفها بالخلافات البسيطة ووضعها جانباً والمُضِي في المحور الذي تعمل عليه الآلية وهي توافق الجميع وتبادل وجهات النظر وتجاوز المصالح الشخصية والسياسية والحزبية، والعمل على المصلحة العامة، والتصدي إلى ما يُهدِّد المرحلة.

الخرطوم ـــــ آثار كامل

صحيفة الصيحة