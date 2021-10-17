مفوضية حقوق الإنسان: استخدام الأطفال في التظاهرات انتهاك للمواثيق الدولية





استنكرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، استخدام الأطفال في مظاهرات ـ السبت، التي نظمها سياسيون وحركات مسلحة وفلول النظام البائد، ووصفت الأمر بأنه تصرف غير أخلاقي،وأكدت المفوضية أنها سوف تتخذ الخطوات القانونية اللازمة تجاه ذلك.

وقالت المفوضية في بيان لها السبت تحصلت (الحراك ) على نسخة منه بأن استغلال الأطفال في التظاهرات يعتبر انتهاكاً لاتفاقية حقوق الطفل وميثاق الطفل الإفريقي، وأدانت السلوك.

وشددت المفوضية على ممارسة الحق في التظاهر والتعبير والتجمع السلمي بالصور التي لا تتعارض مع حقوق الإنسان حقوق الآخرين.

أكدت المفوضية على أهمية التزام قوات الشرطة باحترام وحماية حقوق الإنسان، منبهةً إلى أن تكون جميع التدابير المتخذة من قبلها متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت على مواصلتها رصدها التظاهرات، مشيرة إلى أنها ستعلن عن تقرير شامل منذ مظاهرات 30 سبتمبر الماضي إلى تظاهرات 21 أكتوبر الجاري.

الخرطوم: فتح الرحمن أحمد

صحيفة الحراك السياسي