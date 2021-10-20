الخطوط الجوية الإماراتية تلغي رحلاتها الي السودان





أعلنت الخطوط الجوية الإماراتية الغاء رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم ليومي الخميس والجمعة.

وكشفت مصادر ان الشركة الإماراتية أبلغت سلطات الطيران المدني بالسودان إلغاء رحلاتها يومي الخميس والجمعة وذلك لأسباب تشغيلية.

ويشهد السودان غداً الخميس مواكب ثورية للمطالبة بإكمال الإنتقال الديمقراطي، تسليم رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني، تعيين المجلس التشريعي، هيكلة القوات المسلحة وغيرها من مطالب.

وأكد المصدر أن الخطوط الإماراتية فقط التي أخطرت الجهات المختصة بإلغاء رحلاتها.

الخرطوم:طيران بلدنا