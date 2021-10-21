ازدواج الجنسية يمنع سوداني ألماني من الانضمام للمنتخب





يواجه اللاعب الألماني الجنسية من أصول سودانية هاني أبوبكر مختار، خطر الإيقاف والابعاد عن المشاركة مع المنتخب الوطني السودانى بسبب جمعه بين الجنسيتين الألمانية والسودانية معاً.

وكشفت متابعات (الصيحة)، أن الاتحاد العام لكرة القدم واللاعب قد شرعا في طلب إذن من السلطات الألمانية لمشاركة اللاعب مع المنتخب السوداني في مبارياته القادمة.

وأوضح قانوني، أن قانوناً سُن في ألمانيا يمنع تعدد الجنسيات وتشرح المادة (17) والفقرات (1 و2) و(25) والتي تعتبر قاعدة عامة وتنص: “إذا قبِل حامل الجواز الألماني مع جنسية أجنبية أخرى يفقد بها جنسيته الألمانية الحاصل عليها”.

ووفقاً لذلك، كشف القانوني ما يجب مراعاته لحامل الجنسية الألمانية قبل التقدم لجنسية من دولة أخرى دون التخلي عن جنسيته الألمانية، حيث يجب عليه التقدُّم أولاً بطلب للجهات المسؤولة في ألمانيا لبحث الموافقة، ويكون أمر معالجة الموقف مرهوناً بالموافقة أو الرفض لكل حالة بصورة فردية حسب أصولها، مع وضع الأولوية، وذلك حسب نص المادة (القسم 2) والقسم (25)، وعليه يتم تقييم كل حالة بمفردها عن طريق المكتب المعني بالاتفاق مع إدارتي الشؤون الخارجية والداخلية وهي المسؤولة عن فحص الطلبات وفقاً للمادة (13) والتي تنص على حالات الجنسيات المتعددة.

وحسب المتابعات أن المحامي المسؤول عن الشؤون القانونية للاعب كرة القدم المحترف هاني أبوبكر مختار، قام برفع طلب للسلطات الألمانية بالسماح للاعب هاني بالمشاركة في منافسات كأس العرب والمنافسات القادمة بجانب مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية ومنافسات كأس العالم لكرة القدم والتي تقام في موسم 2021- 2022م وذلك حتى يتسنى له الانضمام للمنتخب الوطنى.

واطلعت (الصيحة) على نص مطالبة المحامي ممهورة بتوقيعه باسم د. أبوبكر محجوب مختار الحلاوي.

صحيفة الصيحة