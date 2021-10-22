بالصورة .. ظهور “بائس” لـ”حمدوك” في ذكرى أكتوبر يلاقي انتقاداً على منصات التواصل





لاقى ظهور وصف (بالبائس) لرئيس مجلس الوزراء السوداني “عبدالله حمدوك” أثناء القاء خطاب في ذكرى ثورة أكتوبر، انتقاداً لاذعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب الإعلامي الشهير بقناة الجزيرة “فوزي بشرى”: لماذا خرج حمدوك بهذا الشكل البائس (تلفزيونيا) فخاطب شعبه جالسا غير واقف وبدا كما لو أنه (معتقل) حيل بينه و بين الناس فلا يكلمهم إلا مستغلا غفلة رقيب و بكاميرا متعاطف من حراسه ربما.

وأضاف “بشرى” معقول؟؟!! أين بطانته و مستشاروه الكثر و أين لقمانه الحكيم؟ بعض (عدة السياسة) حسن الخطاب و حسن المظهر، و إيلاء كل مناسبة ما تستحق من الإجلال و التعظيم، من ألجأك الى (ضيق الشاشة)؟.

وكان “حمدوك” قد ظهر بشكل باهت، جالساً على كرسي بسيط، يرتدي جلباب وعمامة وشال أسدله بإهمال على صدره، دون حرص منه على وضع علم السودان، مخاطبا الشعب السوداني، في ذكرى تاريخية مجيدة.

(كوش نيوز)