شاهد بالفيديو: إبراهيم الشيخ ينتفض ضد البرهان ويصرح تصريحات نارية





أوضح القيادي بالحرية والتغير إبراهيم الشيخ إن الشعب عندما خرج في مليونية 21 أكتوبر كانت مطالبه تسليم المكون العسكري السلطة للمدنيين .

وقد ذكر ابراهيم الشيخ إن البرهان لايمكنه تسليم السلطة والتنحي عنها لأنه لا يستطيع أن يري نفسه عضو ا بعدما كان رئيسا والقائد الأعلي للقوات المسلحة وغيرها من المناصب التي اكتسبها بموجب وجوده في مجلس السياده الإنتقالي .

وطالب خلال حديثه البرهان بضرورة الإنصياع لمطالب الشعب السوداني الذي هتف وطالب برحيله وعليه يجب التنازل عن السلطة حتي ينتهي الصراع وتمضي البلاد الي الأمام.

(كوش نيوز)