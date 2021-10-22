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شاهد بالفيديو: إبراهيم الشيخ ينتفض ضد البرهان ويصرح تصريحات نارية
أوضح القيادي بالحرية والتغير إبراهيم الشيخ إن الشعب عندما خرج في مليونية 21 أكتوبر كانت مطالبه تسليم المكون العسكري السلطة للمدنيين .
وقد ذكر ابراهيم الشيخ إن البرهان لايمكنه تسليم السلطة والتنحي عنها لأنه لا يستطيع أن يري نفسه عضو ا بعدما كان رئيسا والقائد الأعلي للقوات المسلحة وغيرها من المناصب التي اكتسبها بموجب وجوده في مجلس السياده الإنتقالي .
وطالب خلال حديثه البرهان بضرورة الإنصياع لمطالب الشعب السوداني الذي هتف وطالب برحيله وعليه يجب التنازل عن السلطة حتي ينتهي الصراع وتمضي البلاد الي الأمام.
(كوش نيوز)
تعليق واحد
ليس هناك فرق كبير بينكما. جميعكم طلاب سلطة.
اعتقد انك و البرهان ومن معكما لا تفهمون معني المدنية و الديمقراطية. رحيل حاكم و تبديلة بآخر لا يتم بالهتاف و الصوت العالي و لكن عن طريق الصوت الأنتخابي. عدد سكان السودان اكثر من ٤٣ مليون و الناس الطلعت دي علي اقصي تقدير ٥٠٠ الف. يعني بأختصار لازم فوراً انتخابات حرة نزيهه بأشراف دولي عشان نعرف الشعب العددة ٤٣ مليون عايز منو يحكموا.