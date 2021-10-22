الحرية والتغيير تتجه لمقاضاة الصحفي السوداني بقناة الجزيرة «فوزي بشرى»





أدانت قوى الحرية والتغيير «مجموعة الميثاق» بشدة، التقرير الذي قدمه الصحفي فوزي بشرى مساء الجمعة بقناة الجزيرة، ووصفته بغير المسؤول، وقالت إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه.

وأضافت في بيان صحفي مساء اليوم، ان تصرف الصحفي غير المهني والعمل وفق أجندة سياسية مخترقاً كل أخلاق الصحافة ونشر قناة الجزيرة للتقرير، كما أنه تعتدي على الشعب السوداني متمثلاً في اعتصام القصر ووصفه الجارح له، وقالت إن الشعب السوداني أيضاً يدين هذا السلوك.

مؤكدة أنها تسعى بكل الطرق القانونية إلى الحد من الخطاب السياسي الضار والباعث للنزاع والكراهية بين مكونات البلاد، موضحة أن جميع أطياف السودان لها جذور تاريخية مترابطة، ولا يمكن فصل أو عزل بعض المكونات عن خطوات صنع القرار المركزي في السودان.

واتهمت أحزاب الأربعة السياسية المختطفة لمراكز الحكم في السودان بممارسة وسائلها السياسية الرخيصة والبغيضة، والمتمثلة في إشاعة الكراهية والنزاعات بين مختلف فئات المجتمع.

وقالت: لا تزال هذه الأحزاب السياسية تأخذ إمكانيات مسؤولياتها وعلاقاتها وتستخدمها في الضرر الاجتماعي والمجتمعي البالغ بالنسيج الرابط تاريخياً بين شعوب السودان.

الخرطوم: السوداني