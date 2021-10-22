بالصور.. شاب سوداني يتجه إلى زراعة القطن ويحقف أرباحاً طائلة بلغت 9 مليار جنيه





حقق شاب سوداني من صغار المزارعين، اتجه إلى فلاحة الأرض، وزراعة القطن، بمشروع الرهد الزراعي القرية 33 انتاجية مبهرة، حققت له عائداً وفيراً من الارباح.

وجنى المزارع السوداني “بشرى” صافي أرباح من اللقطة الأولى من القطن، مبلغ 9 مليار جنيه سوداني “بالقديم”.

وتبقت له لقطة ثانية وثالثة متوقع ان يصل إنتاج الفدان فيها لأكثر من 16قنطار.

ووفق صفحة (هادي البورت) على فيسبوك، أن بشرى اشتغل أيضاً في الفول إلى جانب القطن، وقدم تجربة ناجحة لمزراع مجتهد خدم أرضه بيده، يعد نموذجاً لشباب السودان المنتج.

الخرطوم (كوش نيوز)