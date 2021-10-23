حمدوك يشيد بحنكة رئيس مجلس السيادة السوداني وقيادته للفترة الانتقالية





إلتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان السبت بمكتبه، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فليتمان،بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول #محمد_حمدان_دقلو و د. #عبدالله_حمدوك رئيس الوزراء. حيث أطلع البرهان ،المبعوث الأمريكي على تطورات الوضع السياسي الراهن والجهود الجارية للخروج من الأزمة.

وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالموقف الأمريكي الداعم للإنتقال الديمقراطي في السودان ولعملية السلام. واكد البرهان ضرورة العودة لمنصة التأسيس والاحتكام للوثيقة الدستورية و إتفاقية جوبا. ودعا إلى ضرورة توسيع المشاركة السياسية لكل القوى الوطنية ما عدا المؤتمر الوطني وقال لايمكن إحتكار الحكومة التنفيذية بواسطة أحزاب بعينها لاتمثل كل أطياف الشعب السوداني.

وأكد رئيس مجلس السيادة حرص القوات المسلحة على حماية الإنتقال وصولاََ لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي وجدد تأكيداته بعدم السماح بأي محاولة إنقلابية من أي جهة تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء بحنكة رئيس مجلس السيادة وقيادته للفترة الانتقالية ووعد بالعمل سوياََ معه لإستكمال مهام الفترة الانتقالية.

إلى ذلك أشاد المبعوث الأمريكي بالإنجازات التي حققها رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء خلال الفترة الانتقالية وطالبهما بالعمل معاََ من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية نحو غاياتها داعياََ الى عدم إقصاء أي طرف من أطراف العملية السياسية في البلاد.

وقال فليتمان أن التباينات في مواقف القوى السياسية وراء تأخير تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية و مفوضية الانتخابات وهياكل العدالة الانتقالية ومجلس القضاء العالي وأضاف ” لن يتم الإنتقال بصورة آمنة بدون إنشاء هذه المؤسسات”.