حمدوك يشيد بحنكة رئيس مجلس السيادة السوداني وقيادته للفترة الانتقالية
إلتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان السبت بمكتبه، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فليتمان،بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول #محمد_حمدان_دقلو و د. #عبدالله_حمدوك رئيس الوزراء. حيث أطلع البرهان ،المبعوث الأمريكي على تطورات الوضع السياسي الراهن والجهود الجارية للخروج من الأزمة.
وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالموقف الأمريكي الداعم للإنتقال الديمقراطي في السودان ولعملية السلام. واكد البرهان ضرورة العودة لمنصة التأسيس والاحتكام للوثيقة الدستورية و إتفاقية جوبا. ودعا إلى ضرورة توسيع المشاركة السياسية لكل القوى الوطنية ما عدا المؤتمر الوطني وقال لايمكن إحتكار الحكومة التنفيذية بواسطة أحزاب بعينها لاتمثل كل أطياف الشعب السوداني.
وأكد رئيس مجلس السيادة حرص القوات المسلحة على حماية الإنتقال وصولاََ لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي وجدد تأكيداته بعدم السماح بأي محاولة إنقلابية من أي جهة تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي.
من جانبه أشاد رئيس الوزراء بحنكة رئيس مجلس السيادة وقيادته للفترة الانتقالية ووعد بالعمل سوياََ معه لإستكمال مهام الفترة الانتقالية.
إلى ذلك أشاد المبعوث الأمريكي بالإنجازات التي حققها رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء خلال الفترة الانتقالية وطالبهما بالعمل معاََ من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية نحو غاياتها داعياََ الى عدم إقصاء أي طرف من أطراف العملية السياسية في البلاد.
وقال فليتمان أن التباينات في مواقف القوى السياسية وراء تأخير تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية و مفوضية الانتخابات وهياكل العدالة الانتقالية ومجلس القضاء العالي وأضاف ” لن يتم الإنتقال بصورة آمنة بدون إنشاء هذه المؤسسات”.
3 تعليقات
ايوا اتفقوا عشان البلدتمش لي قدام وياحمدوك تاكدان الشعب السوداني كلووراك لوخليت الصبية
العواليق ديلك
⭕ لا يصح الا الصحيح
علي الريس البرهان عدم التحضير الكتير والمرمي خالي والبلاد جعانه وهلكانه
الشوت بقوة في المرمي
⭕ يتكلمون عن الوثيقه وكانها كتاب منزل و هو ما كتبته ايديهم ..بالرغم من ذلك بحكم هذه الوثيقه الغير شرعيه انه في حال الفوضي والجوع والمهددات الامنيه والمجتمعيه تعلن الطواري وتقدم الانتخابات بعد 6 شهور ويستلم الجيش.. هو الحل الاصح لانه لا ضمان مع اي مدني قادم غير شرعي..التونسي قلبها و العالم لم يتمتم حتي…حمدوك هو سبب اول للفشل ويعده قحط
⭕ نريد خيمه لكل طريقه صوفيه ونوبات وذكر و قراءه مولد عسي ان تطهر الاوساخ
⭕ المدني اخد راحتو ف شتم راس الجيش و كل المنظومات الامنيه والنظاميه و الغيظ كتل الشعب المحافظ
⭕ الاعلام سلاح خطير داخلي ام خارجي..اما يسطير عليه الجيش ف هذه المرحله الخطيره اما يبعد نهائيا كل مكتب لهم..
الجيش عز وفخر وعنوان
تادب واحترم رمز السودان
لن يهز شعره منه مكر بنو علمان
⭕ SGS NEwS
Oct 23
21
✒/راصد
قول لحمدوك ما في داعي لكسير التلج