عاجل .. قوات عسكرية مشتركة تعتقل كل من محمد الفكي سليمان وإبراهيم الشيخ وزير الصناعة





أفادت مصادر عن اعتقال قوات عسكرية مشتركة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، عدد من الوزراء المدنيين من بينهم إبراهيم الشيخ وزير الصناعة، بالاضافة إلى عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان.

وغرد “إبراهيم الشيخ” تغريدة مقتضبة على صفحته قائلاً: (عساكر يقتحمونا بيتنا الآن)، فيما ذكرت ابنته شيماء إبراهيم الشيخ، أن قوة مشتركة تحاول القبض على والدي الآن، وفق العربية.

وأضافت أنباء ان من بين المعتقلين أيضا وزبر الثقافة والإعلام حمزة بلول.

الخرطوم (كوش نيوز)