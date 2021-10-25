البرهان يعلن حالة الطوارئ في كل السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء





أهم ما ورد في بيان الفريق أول عبد الفتاح البرهان يوم الإثنين:

إعلان حالة الطوارئ في مختلف انحاء السودان

ويحل مجلسي السيادة والوزراء ويجمد عمل لجنة التمكين

البرهان: تعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية

مع الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام

الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها

سنواصل العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات

البرهان: خلافات بين الساسة وتحريض على الفوضى دفعنا للتحرك

البرهان: سنعمل على تشكيل برلمان من شباب الثورة في السودان

تشكيل حكومة كفاءات جديدة لتولي إدارة الأمور في السودان

سنواصل المرحلة الانتقالية وصولا لحكومة منتخبة

الانقسامات شكلت انذار خطر يهدد #السودان

ما يمر به السودان أصبح يشكل خطرا حقيقيا