البرهان يكشف عن مكان رئيس الوزراء السابق “حمدوك”: موجود معي في منزلي





كشف قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن مكان رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك حيث قال (موجود معي في منزلي) ويتمتع بكافة الحرية ووضعته في منزلي حماية له ويمكنه الرجوع إلى بيته في اي وقت وقال إن حمدوك لم يصدر أي بيان ولم يتحدث لأي من وسائل الإعلام وقال البرهان بحسب متابعة كوش نيوز، يمكن للإعلاميين التوجه لمنزلي ومقابلة حمدوك والتأكد من ذلك.

وأشاد البرهان بالدكتور حمدوك رئيس الوزراء السابق وقال أنه كان يعمل بطريقة جيدة وقدم بالتعاون مع رئيس السيادي خطوات هامة في الًلاح الإقتصادي والإنفتاح على العالم رغم المضايقات التي تعرض لها من القوى السياسية .

الخرطوم (كوش نيوز)