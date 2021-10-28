الممثل الخاص للأمين العام يحث البرهان على فتح الحوار مع رئيس الوزراء وأصحاب المصلحة





التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتيس أمس، الفريق أوّل برهان حيث أعرب عن قلقه البالغ بشأن المحتجزين منذ 25 أكتوبر ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين السياسيين وفي الوقت نفسه طلب التواصل الفوري مع المحتجزين. وشجع الممثل الخاص للأمين العام الفريق أوّل برهان على وقف التصعيد، وشدّد على مسؤولية الجيش والأجهزة الأمنية لناحية احترام الحق في الاحتجاج السلمي وضمان حماية المحتجزين. وحثّه الممثل الخاص للأمين العام كذلك على فتح الحوار مع رئيس الوزراء وأصحاب المصلحة الآخرين وقدّم مساعيه الحميدة لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية من أجل استعادة الشراكة الانتقالية.

كما التقى الممثل الخاص للأمين العام وسفراء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة رئيس الوزراء حمدوك أمس. وأسعده أنّه بصحة جيدة ويواصل الممثل الخاص الدعوة لاستعادة حمدوك حرّيته الكاملة.

اليونيتامس على استعداد لتقديم مساعيها الحميدة لتسهيل الحوار الشامل والبنّاء مع جميع أصحاب المصلحة تمشياً مع الوثيقة الدستورية.

الخرطوم (كوش نيوز)