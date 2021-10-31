صديق يوسف: الحديث عن الاستعانة بحمدوك مرة أخرى لن يقبل به الشارع





قال القيادي البارز في الحزب الشيوعي صديق يوسف إن صعوبة التواصل بين القوى السياسية فيما بينها قلّل من فرص التنسيق.

وكان البرهان، أعلن، الاثنين الماضي، حل الحكومة والمجلس السيادي، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

وأضاف صديق يوسف في تصريحات نشرتها صحيفة “العرب” اللندنية، ان المواطنين الذين خرجوا بكثافة بعثوا برسائل مفادها أنهم من سيقررون المستقبل والذهاب بعيدا.

ورأى القيادي البارز في الحزب الشيوعي أن الحديث عن الاستعانة برئيس الوزراء عبدالله حمدوك مرة أخرى لتهدئة الشارع لن يقبل به الرجل ولا الشارع أيضًا.

صحيفة التيار السودانية