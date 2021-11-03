الهلال يضم الثنائي النيجيري والتنزاني والسوباط يبارك





ضم الهلال الى كشوفاته الثنائي المهاجم النيجيري الجنسية إبراهيم مصطفى لاعب نادي بلاتو يونايتد النيجيري وذلك لموسمين، كما تعاقد مع المحترف التنزاني “ديفيد ريشارد” لمدة موسمين أيضاً، هذا ويترقب مجلس ادارة نادي الهلال خلال الساعات القادمة وصول الطرف الأيمن البرتغالي الجنسية للتوقيع في كشوفات الهلال.

وكشفت مصادر لـ(الصيحة) ان اللاعب رفض عرض الهلال وبعد جهد جبّار من هشام السوباط والعليقي ورفع قيمة العرض المالي الذي امّن رئيس مجلس الشرف الهلالي وافق اللاعب للتوقيع للهلال ومن المتوقع وصوله إلى الخرطوم خلال ساعات.

وكان الهلال قد أكد على رؤية المدير الفني للفريق ريكاردو في التسجيلات الحالية, وقرار الاستغناء عن خدمات الرباعي محمد موسى الضي وسليم برشاوي ومؤيد عابدين ومحمد مختار، متمنياً لهم التوفيق.

الخرطوم : الصيحة