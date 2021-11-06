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“رويترز”: الجيش السوداني يشدد القيود على حمدوك مع تعثر المفاوضات
أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدرين في الحكومة السودانية بتعثر المفاوضات حول استئناف الحكم المدني في البلاد.
وقال المصدران للوكالة اليوم الخميس إن المحادثات الرامية إلى حل الأزمة الحالية وصلت إلى “شبه طريق مسدود” بسبب رفض “الجيش العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي”.
وذكر المصدران، حسب الوكالة، أن العسكريين شددوا الإجراءات بحق رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك الذي حلوا حكومته مطلع الأسبوع الماضي.
المصدر: “رويترز”
روسيا اليوم
3 تعليقات
ما السب تلفيق اخبار السودان او تغييرها لتتلائم مع اهواء الغير.
الخبر يصور الامر ان العسكر لن يعيدوا الامر لحكومة مدنية مستقلة.
وهكذا هو التضليل وتاليب المجتمع الدولط علي السودان
حمدوك أعطى فرصة حكم أكثر مما يحلم بيها إي شيوعي بدل يحل المشاكل بقي عميل نفذ برنامج الغرب لنزع الهوية الإسلامية عن البلد ففشل ففقد ثقة الجميع . لماذا التباكي عليه فهو ابن بار للمخابرات الغربية وااعربية ومنزوع عنه الوطنية لا اسفا عليه
للأسف كل ما يمر يوم نتاكد فعلاً أننا كنا تحت حكومة عميلة للغرب وهذه الوكالة الاخباريه تعمل على زيادة تعكير المزاج العام على ما قام به الجيش.
كلنا نعلم أن الجيش متعاون مع الخليج و مصر و روسيا .
لكن سيكون أحسن السيئين إذا ما قورن بقحت.