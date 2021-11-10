المكون العسكري يختار هنود أبيا كدوف رئيساً للوزراء في السودان





كشف مصدر مطلع لـ”اليوم التالي” أن المكون العسكري بقيادة القائد العام للقوات المُسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان توافق مع قوى سياسية وبعض قوى الكفاح المُسلح على اختيار هنود أبيا كدوف لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المُرتقبة.

وأكد المصدر لـ(اليوم التالي) أن إرجاء إعلان المجلس السيادي بسبب اختيار مُمثلي إقليم شرق السودان في المجلس السيادي وبقية الحقائب الوزارية.

وكشف المصدر للصحيفة أن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان منح ممثلي دول الترويكا خلال اجتماع الأمس فرصة لمشاورات أخيرة مع رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك للعودة لمنصبه وأكد أنه في حال تعثر التسوية فإن المكون العسكري بالاتفاق مع قوى سياسية وقوى كفاح مُسلح سيتم إعلان هنود أبيا كدوف رئيساً للوزراء.

الخرطوم: أمنية مكاوي

اليوم التالي