فليتمان يتوجه إلى السودان وإسرائيل من أجل حل أزمة الخرطوم السياسية





كشفت صحيفة “جورسليم بوست” عن زيارة مرتقبة للمبعوث للأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فليتمان إلى كل من ‏إسرائيل والسودان الأسبوع المُقبل من أجل حل الأزمة السياسية في السودان.

وقالت الصحيفة في تقرير أمس، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طالبت ‏إسرائيل بالتوسط في حل الأزمة السودانية لما لها من علاقات بالمكون العسكري وبخاصة الجنرال عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش.

وأكدت الصحيفة أن فليتمان الموجود في الإقليم سيزور إسرائيل يومي الأحد والاثنين قبل أن يزور السودان، وكشف التقرير أن ‏فيلتمان سيتشاور مع القادة الإسرائيليين لإقناع الجنرال عبد الفتاح البرهان بالعودة إلى المسار الانتقالي مستخدماً العلاقات الوطيدة ‏بين البرهان والقادة الإسرائيليين كونه قاد عملية التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب فضلاً عن الزيارات المتبادلة بين الوفود ‏العسكرية الأخيرة بين لبلدين.

ووفقاً للصحيفة فإن إدارة بايدن طلبت وساطات دول إقليمية ودولية لرأب الصدع في السودان لافتة ‏إلى أنها رغبت في إضافة المبادرة الإسرائيلية لتلك التي تقودها كل من السعودية والإمارات وبريطانيا في وقت لفت فيه ‏فليتمان الى أزمة الثقة التي تعاني منها العلاقة بين أطراف الحوار وقال إنه اتفق مع المكونين العسكري والمدني على آليات لحل ‏الخلاف بعد مناقشة تحفظات الجانبين خلال زيارته الأخيرة للسودان وأضاف: “إلا أن انعدام الثقة بين الأطراف دفعت الجيش لقلب طاولة التفاوض ‏بالانقلاب”.‏

ترجمة: إنصاف العوض ‏

اليوم التالي