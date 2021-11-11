السودان: البرهان يصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي





أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الخميس المرسوم الدستوري رقم (21) بتشكيل مجلس السيادة الانتقالى على النحو التالي:

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا

الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس

الفريق اول ركن شمس الدين كباشي ابراهيم عضوا

الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا

الفريق مهندس مستشار بحري ابراهيم جابر ابراهيم عضوا

السيد مالك عقار اير عضوا

السيد الطاهر ابوبكر حجر عضوا

السيد الهادى ادريس يحيى عضوا

السيدة رجاء نيكولا عبد المسيح عضوا

السيد يوسف جاد كريم محمد علي يوسف عضوا

السيد ابو القاسم محمد محمد احمد عضوا

السيد عبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر عضوا

السيدة سلمى عبد الجبار المبارك موسى عضوا

يذكر أن تعيين ممثل شرق السودان تم ارجائه الى حين استكمال المشاورات بشأنه.

ويسرى المرسوم اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه .

الخرطوم 11-11-2021 (سونا)