هل يعود حمدوك؟ عضو مجلس السيادة الجديد في السودان يجيب
قال أبو القاسم محمد برطم، عضو مجلس السيادة الانتقالي الجديد في السودان الذي أعلن عن تشكيله الخميس، إن الخطوة المقبلة تتمثل في تكوين حكومة كفاءات مستقلة، كما علق على إمكانية عودة رئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك.
وقرر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، بعد نحو أسبوعين من سيطرة الجيش على السلطة في البلاد.
وفي أعقاب الإعلان عن تشكيل المجلس، قال برطم في حوار مع “سكاي نيوز عربية”، إن “المرحلة المقبلة تحتاج تعاون الجميع من أجل السودان ومن أجل المواطن”.
وتابع: “الخطوات المقبلة تتمثل في تكوين حكومة كفاءات مستقلة لتكوين دولة المؤسسات”، مضيفا أن “أمامنا فرصة مواتية لخلق دولة المؤسسات في السودان، دولة تسع الجميع”.
وأشار إلى أن “حكومة المستقلين تهدف لبناء الوطن وليست لبناء أحزاب، هذه الجزئية افتقدناها طوال الفترة السابقة”.
ودعا برطم “كل الدول الصديقة والشقيقة إلى الوقوف مع السودان ودعمه بصورة واضحة جدا، من أجل المواطن السوداني”.
هل يعود حمدوك؟
وبشأن ما إذا كان حمدوك الذي عزله الجيش سيرأس الحكومة المقبلة، ذكر عضو مجلس السيادة الانتقالي: “في النهاية، يبقى حمدوك مواطنا سودانيا، وكنا نتمنى أن يكون جزءا فاعلا من هذا التغيير والإصلاح”.
وأردف قائلا: “لكن لا معلومة لدي بشأن ما إذا كان سيرأس الحكومة المقبلة. ما يجب التأكيد عليه أنه لا يجب اختزال التاريخ والثورة السودانية في شخص واحد، لأن السودان أنجب آلاف الكفاءات القادرة على الدفع بالبلاد إلى الأمام”.
وختم برطم حديثه بالقول إن “الشارع من المفترض أن يتفاعل إيجابيا مع هذه التغييرات ويدفع بها إلى الأمام”.
سكاي نيوز عربية – أبوظبي
تعليق واحد
البُرهان السجمان يفنقِس لِجواسيس دولة جنوب السودان فيعِيد عقار ويطلق عرمان !!
https://sudanese.ahlamontada.net/t1771-topic
أين أنتم يا رفقاء سلاحنا البواسل من هذا العبث والخنوع ولحس الكوع الذي يمارسه الكوز البرهان و الذي بسببه صار السودان دولة الهوان – الدول الأجنبيه تتدخل في أمورنا علناً ومخابراتها يلتقون بمرتزقة السياسه في عاصمتنا جهاراً نهارآ ؟؟ !!
لقد إستبشرنا في تجمع العسكريين المتقاعدين والرابطه الشعبيه العسكريه السودانيه S P M L بما زعمه في بيانه التصحيحي وساندناه علنا كما طلبنا من كل العسكريين المتقاعدين بأن يكونوا كالعهد بهم الغحتياطي الإستراتيجي لقواتنا النظاميه التي يسعى مرتزقة سلفاكير وديبي الصغير جهاهدين لحشرهم في قواتنا النظاميه حتى يكونو بمثابة حصان طرواده لجيوش أسيادهم الغازيه ولكن ومنذ الخامس والعشرين من اكتوبر صار البُرهان وحاشيته يتخبطون كمن به مس من جنون أو هبّل !! يتدهنسون للفاشل حمدوك لكي يعود ويترأس حكومه بدون مرتزقة السياسه المفروضن عليه من أسيادهم في أمريكا ومصر وغيرها – ومن الطبيعي ألآ يقبل !! يسمحون لمرتزقة السياسه بمخاطبة الفضائيات وتحريض العالم ضد شعبنا بينما يقطعون الإنترنت عن جماهير شعبنا التي تقبلت التصحيح بصدر رحب !!
أعادوا البروفسير غندور للسجن بدون محاكمه رغم أن الرجل دعا لمصالحه عامه !! بينما يسمحون لحزب المؤتمر الشعبي (اُس الداء وسبب البلاء) بعقد المؤتمرات الصحفيه التي يستنكر فيها الإطاحه ب(قحط) ويؤلب شعبنا على جيشنا !!
أما ثالثة الأثافي فهي قراره بتشكيل مجلس السياده من جواسيس سلفاكير وديبي والذي إن دل إنما يدُل على أن هذا الككو البرهان سجمان وجبان – والواجب على رفقاء سلاحنا البواسل الإطاحة به والدعوه لإنتخابات مُبكِره يحكم فيها الصندوق بين الخونه والوطنيين والله أكبر وثورةً حتى النصر
عقيد (م) أبوالمعالي المقبول
مسئول العمل الخارجي بتجمع العسكريين المتقاعدين
aboalmaali.alsudani@yahoo.com