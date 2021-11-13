معتصم جعفر رئيسًا لاتحاد كرة القدم السوداني





أعلنت لجنة الانتخابات عن فوز معتصم جعفر سرّ الختم برئاسة اتحاد كرة القدم السوداني، السبت.

ونال مرشّح مجموعة التغيير معتصم جعفر”30″ صوتًا، فيما نال مرشّح مجموعة النهضة كمال شداد”27″ صوتًا.

وبحسب ما علم”باج نيوز”، فإنّ عملية الفرز لبقية المناصب ما زالت جارية.

الخرطوم: باج نيوز