رياضية
معتصم جعفر رئيسًا لاتحاد كرة القدم السوداني
أعلنت لجنة الانتخابات عن فوز معتصم جعفر سرّ الختم برئاسة اتحاد كرة القدم السوداني، السبت.
ونال مرشّح مجموعة التغيير معتصم جعفر”30″ صوتًا، فيما نال مرشّح مجموعة النهضة كمال شداد”27″ صوتًا.
وبحسب ما علم”باج نيوز”، فإنّ عملية الفرز لبقية المناصب ما زالت جارية.
الخرطوم: باج نيوز
2 تعليقات
تمام
هذا الإتحاد لا قيمة له أصلا فعلى الشعب السوداني ممارسة كرة القدم كرياضة فقط فكل فرقنا القومية والمحلية لاتساوي شيئا ولاتستطيع مقارعة أي فريق مكون من أي ١١ لاعبا من أي دويلة في العالم وإن ولدت بالأمس. فرق فاشلة ولاعبين لا يمتلكون أدني موهبة ومدربين فاشلين حتى في ألف باء التدريب. وفروا هذه الأموال لشراء المستلزمات الضرورية للشعب السوداني كما يجب منع التعاقد مع أي لاعب أجنبي فالشعب أولى بهذه الدولارات التى تدفع لهم والعائد صفر كبير. نحن شعبفاشل في كل الرياضات التنافسية وكل مناحي الحياة إلا السياسة فنحن فقط من نفهم فيها أما الإحتراب والحزبية الضيقة الأفق والتآمر علي بعضنا البعض فنحن بطل العالم بلا منازع .