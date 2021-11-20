بكري (المدينة) يعود لقائمة المنتخب الوطني





أكدت متابعات (المصادر)، ظهور اسم لاعب المريخ والمنتخب الوطني بكري عبد القادر (المدينة) ضمن خيارات خبراء فنيين في الاتحاد العام لكرة القدم للعودة مجدداً إلى تشكيلة المنتخب الوطني (صقور الجديان) بعد غياب طويل بسبب أزمة سابقة مع قيادات الاتحاد العام لكرة القدم.

وواصل (المدينة) في امضاء عقوبته في الايقاف الموقعة عليه، ويرى خبراء أن أسباب غياب (المدينة) عن تشكيلة (صقور الجديان) ذهبت وتلاشت تماماً، وفي إمكان اللاعب العودة إلى قائمة المنتخب الوطني بداية من البطولة العربية للأندية القادمة.

صحيفة الصيحة