بالفيديو .. حميدتي: “حمدوك” جاء بنفسه إلى بيت الضيافة بعد تهجم زوجات “الوزراء المعتقلين” عليه بمنزله





كشف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، لاول مرة أسباب وضع رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، في الإقامة الجبرية عقب قرارات 25 اكتوبر، موضحاً، انه جاء بطلب منه لحمايته الشخصية.

وقال “دقلو” في مقابلة مع قناة الجزيرة الانجليزية، نحن في بداية التصحيح كان حمدوك موجودا بمنزله، مع حراسته الخاصة، وليس في إقامة جبرية.



وأضاف: إلا انه جاء بنفسه، يوم التصحيح، إلى بيت الضيافة بعد تهجم بعض زوجات الوزراء الذين تم اعتقالهم عليه بمنزله، حرصاً على سلامته.

الخرطوم (كوش نيوز)