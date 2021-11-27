شاهد بالصورة.. ساحر الكرة السودانية يدخل القفص الذهبي ويكمل مراسم زواجه وسط حضور كبير من أنصار ناديه ومعجبيه





أكمل ساحر الكرة السودانية ونجم نادي المريخ مراسم زواجه أمس الجمعة بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أكمل اللاعب أحمد حامد التش مراسم زواجه بعد أن عقد قرانه قبل فترة وتحديداً إبان تعافيه من إصابة الرباط الصليبي في العاصمة القطرية الدوحة الموسم الماضي.

حفل زفاف حلواني الكرة السودانية كما يلقبه الرياضيون في السودان حضره جمع غفير من الناس تقدمهم أصدقائه اللاعبين وبعض الصحفيين والإداريين, ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد حضر محبي اللاعب وأنصار نادي المريخ وقاموا بتوشيحه بدروع النادي الأحمر.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين