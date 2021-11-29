تفاصيل صناعة طائرة سودانية 100% بمجمع الصافات





تمكنت هيئة التصنيع الحربي من إنتاج طائرة سودانية 100٪

هي طائرة تدريب أساسي ثابتة الجناح. وتعد واحدة من منتجات مجمع صافات للطيران (الجناح W472) الذي أنشئ في مطار الخرطوم عام 2004.

بدأت صافات أنشطة الإصلاح والصيانة في عام 2006، ولديها الآن أكثر من 700 موظف يعملون في 14 حظيرة و 50 ورشة عمل متخصصة. بالإضافة إلى ورش العمل المركزية، تمتلك الشركة ثلاثة مراكز لصيانة الطائرات الثقيلة وصيانة طائرات الهليكوبتر وتطوير وتصنيع الطائرات.

يقوم قسم الطائرات الثقيلة بإجراء صيانة دورية في إطار مشروع مشترك مع TAE من أوكرانيا، حيث يعمل على مجموعة من طائرات أنتونوف وإليوشين إيل 7 ، بالإضافة إلى Tecnam P92-JS و P2002-JF. يتعامل مركز المروحيات مع طائرات Mi-8/17/24 و BO 105، بينما يقوم مصنع صافات أيضًا بعمل على مقاتلات Shenyang F-6 و Nanchang A-5 للقوات الجوية السودانية.

تم إنشاء مديرية صافات لتصنيع وتطوير الطائرات بهدف إنشاء صناعة محلية يمكنها تلبية بعض احتياجات الطيران في البلاد، خاصة في مجال طائرات التدريب. كان المنتج الأول هو SAFAT 01 وهي طائرة خفيفة تعتمد على Piper Super Cub تم عرضها خلال الافتتاح الرسمي للمجمع في يونيو 2009 وتم بناؤها لغرس الثقة في قدرة البلاد على بناء وتسيير الطائرات.

وقد أدت تلك الثقة إلى بناء SAFAT-03، حيث تم تصميم طائرة التدريب هذه بمقعدين جانبيين استنادا على تصميم UTVA 75 الصربي، وتم إنشاء مجموعة أولية لاحتياجات التدريب المحلية. وأدخل مجمع صافات لاحقًا معيارًا جديدًا لإنتاج SAFAT-03 في المستقبل. كما تقوم صافات بتجميع طائرة هليكوبتر خفيفة / التدريب تسمى Safat 02 وبُنيت على أساس مروحية Aerokopter AK1-3 الأوكرانية.

الحاكم نيوز